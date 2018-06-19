На Одесчине между военнослужащими и неизвестными возник конфликт из-за урожая на полигоне

На территории Тарутинского полигона в Одесской области 16 июня возник конфликт между военнослужащими и около 40 неизвестными с огнестрельным и холодным оружием.

Об этом шла речь во время во время брифинга в Пресс-центре Министерства обороны Украины в понедельник, 18 июня.

«16 июня этого года, представителям прокуратуры была доведена информация о продолжении преступных действий самовольного захвата и использования земель полигона. Работники прокуратуры, прибывшие на место происшествия, обнаружили четыре комбайна, которые осуществляли сбор урожая. С целью установления следственным путем лиц, совершивших противоправные действия, были приняты меры к осмотру места происшествия и техники, а также допроса соответствующих лиц. Однако к месту происшествия прибыли более 40 вооруженных огнестрельным и холодным оружием лиц на 12 внедорожниках и легковых автомобилях, в том числе с иностранной регистрацией. Указанные лица, отказываясь представиться, физически препятствовали работникам правоохранительных органов в проведении следственных действий, а в дальнейшем угрожали физическим насилием и убийством, как работникам прокуратуры, так и присутствовать военнослужащим Вооруженных Сил Украины», – отметил полковник юстиции Сергей Остапенко.

В то же время, 16 июня военнаяя прокуратура Одесского гарнизона зарегистрировала три уголовных производства по части 2 статьи 342, части 1 статьи 345 и части 1 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа, угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа, угроза в отношении должностного лица).

Отметим, что на полигоне происходили проведения мероприятий боевого слаживания артиллерийских батарей. В свою очередь, сайт «Одесса Медиа» писал, что кто-то из военнослужащих открыл стрельбу во время сбора урожая.

Директор Юридического департамента Министерства обороны Украины полковник юстиции Валерий Коваль в свою очередь отметил, что все действия военнослужащих были оправданными и правомерными. В то же время, окончательные выводы будут сделаны по результатам служебного расследования. Он также отметил о незаконности отчуждения земель полигона, и что работа по их возвращению уже идет более 10 лет.

По его словам, еще в 2012 году было отменено незаконное распоряжение Тарутинской РГА о прекращении права постоянного пользования Минобороны землями военного полигона.

«Однако в то время райгосадминистрация противоправно передала в аренду фермерским хозяйствам 11 тысяч гектар земель по цене, в три - четыре раза ниже, чем рыночная», – подчеркнул полковник юстиции Валерий Коваль.

Он отметил также, что предпосылкой инциденту, произошедшего 16 июня, является заключение в 2007-2011 годах договоров райгосадминистрацией и СФХ «Колос» по земельным участкам общей площадью 2841,75 гектар и судебного спора по делу о признании их недействительными.

Решениями судов всех инстанций по данному делу эти договоры признаны недействительными и обязал СФХ «Колос» вернуть эти земельные участки Минобороны. Офицер сообщил, что точно зная о решении суда, вступившем в законную силу, в конце прошлого года СФХ «Колос» провело на указанных земельных участках посевные работы.

В рамках исполнительного производства земельные участки по акту приема-передачи от 15 ноября 2017 года было принято в Министерство обороны Украины.

В удовлетворении заявления СФХ «Колос» об отсрочке исполнения решения суда в связи с необходимостью предоставления возможности собрать урожай отказано постановлением Хозяйственного суда Одесской области от 17 мая 2018 года.

«При таких обстоятельствах действия представителей СФХ «Колос» по сбору урожая на земельных участках, принадлежащих к землям обороны являются незаконными и необоснованными. Осознавая невозможность достижения указанной цели средством СФХ «Колос» удалось в провокационных действий демонстрации силы и угроз в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины», – отмечают в Минообороны.

Напомним, Минообороны уволило командира полигона «Широкий Лан», который занимался фермерством на землях полигона.