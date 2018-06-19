«Каждому начальнику СИЗО Минюстом доведена такса», – экс-глава Госпенитенциарной службы о ситуации в Николаевском изоляторе

Сергей Старенький Экс-глава Госпенитенциарной службы Сергей Старенький, комментируя следственные действия в Николаевском СИЗО, заявил, что каждому начальнику следственных изоляторов доведена такса, которую он должен сдавать в Министерство юстиции.

Об этом он написал в комментариях на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском СИЗО оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областного управления СБУ при процессуальном руководстве военной прокуратуры Южного региона провели санкционированные судом обыски, после которых начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

«О подобных случаях я слышу каждую неделю. Сейчас каждому начальнику доведена такса, которую он должен сдавать в Минюст. Вот кто как может - так и крутится», – отметил Старенький.

При этом он добавил, что замминистра юстиции Денис Чернышев, отвечающий за пенитенциарную службу, реагирует на происходящее, «но в противоположную сторону».

Напомним, 23 марта в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходил по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого. Позже стало известно, что накануне ему была сделана инъекция работницей медсанчасти, которая вскоре уволилась по собственному желанию.

А в апреле этого года около 50 человек, которые находились под следствием и содержались в Николаевском СИЗО, вышли на прогулку, а после положенного на это времени отказались возвращаться в камеры, устроим бунт. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. До этого ряд подозреваемых на протяжении двух недель нарушали порядок и оскорбляли сотрудников СИЗО. В связи с этим руководство изолятора рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.