В Киеве на взятке в 22 тысячи долларов задержали прокурора и экс-сотрудника ГПУ

Правоохранители задержали в Киеве прокурора и экс-сотрудника Генеральной прокуратуры, которые требовали взятку в 22,5 тысячи долларов за несообщение о подозрении в уголовном производстве одному из фигурантов дела.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что прокурор одного из местных прокуратур Киева, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогали у двух граждан неправомерную выгоду в размере 22500 долларов за несообщение одному из них о подозрении в уголовном производстве.

«18.06.2018 бывший работник Генпрокуратуры, находясь в помещении кафе в г.Киеве, получил для себя и прокурора местной прокуратуры от одного из граждан последнюю часть неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины, которое расследуется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Напомним, в Харькове задержали действующего и бывшего чиновников Госпогранслужбы за вымогательство $17 тысяч от пограничника.