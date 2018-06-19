Начальник Николаевского СИЗО наладил систематический сбор взяток с криминальных авторитетов, – СБУ

Николаевское СИЗО Начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические получал взятки от криминальных авторитетов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как известно, на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

«Правоохранители установили, что полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения камерами изолятора», – говорится в сообщении.

В СБУ подтвердили, что за свои «услуги» злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина.

Также в спецслужбе отмечают, что кроме СИЗО обыски прошли и по месту жительства начальника изолятора, где также обнаружили часть неправомерной выгоды и запрещенные предметы.

Сейчас продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что экс-глава Госпенитенциарной службы Сергей Старенький, комментируя следственные действия в Николаевском СИЗО, заявил, что каждому начальнику следственных изоляторов доведена такса, которую он должен сдавать в Министерство юстиции.

Отметим, что 23 марта в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходил по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого. Позже стало известно, что накануне ему была сделана инъекция работницей медсанчасти, которая вскоре уволилась по собственному желанию.

А в апреле этого года около 50 человек, которые находились под следствием и содержались в Николаевском СИЗО, вышли на прогулку, а после положенного на это времени отказались возвращаться в камеры, устроим бунт. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. До этого ряд подозреваемых на протяжении двух недель нарушали порядок и оскорбляли сотрудников СИЗО. В связи с этим руководство изолятора рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.