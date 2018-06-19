На Николаевщине неизвестный поджег поле с пшеницей

В селе Кобзарцы Снигиревского района Николаевщины 18 июня неизвестный поджег поле с пшеницей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар охватил площадь в 3 гектара, его погасили спасатели. Помощь в тушении пожара оказали предприятия «Родничок» и «Саванна».

Также пожар случился на поле частного предприятия вблизи села Доброе Баштанского района. Сначала загорелась сухая трава и огонь из-за ветра успел перекинуться на поле. Спасатели погасили пожар, им помогали частные предприятия «Семенов» и «Энеида». В результате возгорания уничтожены 4 гектара пшеницы, причина пожара устанавливается.

Еще один пожар случился 19 июня в 11:50 на поле с пшеницей на территории Подольского поселкового совета Веселиновского района. О происшествии сообщил очевидец, который в этот момент проезжал мимо поля. Пожарные локализовали возгорание в 12:15 и полностью ликвидировали в 12:35 на ориентировочной площади 4 га. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.

Напомним, что ранее на Одесчине между военнослужащими и неизвестными возник конфликт из-за урожая на полигоне.