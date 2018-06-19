Верховный суд обязал оштрафовать на 430 миллионов гривен крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине

Верховный Суд подтвердил необходимость уплаты крупнейшим дистрибьютором сигарет «Тедис Украина» (прежнее название – «Мегаполис-Украина») 431 миллион гривен штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом сообщил в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Только что Верховный Суд принял решение в пользу АМКУ в длинном деле по поводу дистрибьютора сигарет «Тедис». Решение АМКУ от 16.12.2016 оставлено в силе, за исключением небольшого уточнения относительно способа исполнения обязательства по установлению прозрачного механизма ценообразования», - написал Терентьев.

Tedis Ukraine является крупнейшим в Украине сигаретным дистрибьютором. Сеть этой компании в регионах состоит из 35 подразделений. Доля на национальном рынке, по данным АМКУ, составляла около 99%.

В 2017 году Тедис был присужден самый большой штраф за всю историю существования Антимонопольного комитета. Размер этого штрафа составил 430 миллионов гривен, из которых уплачено 300 миллионов, а за остальные «Тедис» развернул борьбу в судах последующих инстанций.