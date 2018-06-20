На Николаевщине мужчину отправили на 7 лет в тюрьму за забитого до смерти отца

В Николаевской области мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за то, что после распития алкоголя насмерть избил своего отца.

Об этом свидетельствует приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Происшествие произошло ночью 6 января в сторожке возле села Долгая Пристань Первомайского района. В ходе ссоры обвиняемый нанес пострадавшему около двух-трех ударов кулаками по голове, от которых потерпевший упал на пол. Далее обвиняемый еще нанес лежащему отцу еще несколько десятков ударов ногами и руками, что привело к гибели мужчины.

Обвиняемый в суде свою вину признал, но уверял, что не помнит преступления. По его словам, он принес 1,5 литра самогона, который потом распивал с погибшим. Через некоторое время он уснул, а уже утром увидел отца в крови, который через время умер. Обвиняемый позвонил брату и на место происшествия приехала полиция. Он просил суд применить к нему наказание в видечетырех лет лишения свободы.

В итог суд признал обвиняемого виновным в соврешении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее двое николаевцев под действием алкоголя убили своих пожилых матерей.