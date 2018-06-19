В Днепре суд приговорил к 12 годам тюрьмы двух подростков, которые беспричинно убили бездомного

Индустриальный районный суд Днепра приговорил к 12 годам лишения свободы двух парней, которые в начале 2017 года беспричинно жестоко убили бездомного. Их малолетняя подруга приговорена к принудительным мерам воспитательного характера в виде двухлетнего обучения в профессиональном училище социальной реабилитации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В феврале 2017 года около полуночи двое приятелей, которым в то время было 19 и 16 лет, вместе с 13-летней школьницей увидели двух незнакомых бездомных, спавших на трубах теплотрассы возле жилого дома. Будучи в состоянии алкогольного опьянения после бутылки коньяка, они беспричинно напали на бомжей и избили руками, ногами, камнями.

В результате 44-летний мужчина скончался на месте, а 33-летний с многочисленными телесными повреждениями дождался утра, когда его заметили граждане и вызвали скорую помощь и полицию.

Спустя полтора года преступникам вынесли приговор по ч.2 ст.115 и ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - умышленное убийство и групповое хулиганство. Молодые люди свою вину признали частично.

Напомним, в Одессе мужчина забил до смерти бездомного, в которого подростки бросались камнями.