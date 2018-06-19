В Охматдете родителей онкобольных детей заставляли покупать препараты, которые были на складах больницы, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины на основании внутренней проверки отделения детской онкологии больницы Охматдет и публикации в СМИ просит правоохранителей проверить возможные злоупотребления медицинскими работниками указанного медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав 19 июня заявил, что обратился с такой просьбой к Национальной полиции, Национальному антикоррупционному бюро и Генеральной прокуратуре.

Речь идет о статье 5 тысяч долларов за жизнь онкобольного ребенка в «Охматдете» на сайте Украинской правды.

Кроме данных, изложенных в публикации, Минздрав также самостоятельно проверил больницу. В статье говорилось, что родителей онкобольных пациентов заставляли покупать стоимостные препараты, когда они были в наличии на складах больницы.

«Установлены факты завышения потребности в наиболее ценных лекарствах на 7 812 единиц (что эквивалентно 63,8 млн.грн. при расчете по ориентировочным ценам) относительно среднегодового потребления и наличия 8 129 единиц просроченных лекарственных средств на сумму 10 млн. грн.», - говорится в заявлении Минздрава

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные дважды пытались затопить новый корпус Охматдета.