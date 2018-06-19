«Перепутали»: Во Франции был задержан полный тезка подозреваемого в организации «титушек» Саркисяна

Франция не смогла выполнить запрос об экстрадиции в Украину подозреваемого в совершении преступлений во время Революции достоинства гражданина Украины Армена Саркисяна из-за того, что задержанным оказался другой человек с такой же фамилией и анкетными данными.

Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре, передают «Украинские новости».

По его словам, проверка показала, что это не тот Саркисян.

«Французские правоохранительные органы дали ответ, что запрос не может быть выполнен, так как это не тот человек... Анкетные данные сошлись, задержали. Проверили тщательнее - не сошлось, и отпустили», - рассказал источник.

По его словам, подозреваемый Саркисян на данный момент скрывается в России.

Напомним, Саркисяна объявили в международный розыск по линии Интерпола в начале мая 2014 года. Ему инкриминируют организацию действий так называемых «титушек» - молодых людей, причастных к избиению участников Евромайдана в Киеве в ноябре 2013 - феврале 2014 годов.

Уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Он считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах Саркисян будто бы получил титул «смотрящего» по Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком «титушек» на антимайдан во время Революции достоинства.

«Титушки» Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях «русской весны» - в частности, пророссийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

12 апреля 2018 года появилась информация, что Саркисян был задержан во Франции. Однако, на следующий день он опроверг свое задержание и заявил, что не ездил во Францию.