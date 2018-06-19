«За беспрепятственный пропуск через границу»: В Харькове СБУ задержала на взятке двух пограничников

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках двух руководителей среднего звена Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник отделения вместе с начальником группы инспекторов одного из отделов пограничной службы организовали механизм вымогательства денег с иностранцев, которым запрещен въезд в Украину. Правоохранители задокументировали, что за беспрепятственный пропуск через государственную границу Украины с одного из нелегалов из страны Закавказья зподозреваемые требовали почти 20 тыс грн.

Сотрудники СБУ задержали двух пограничников после завершения незаконного пропуска нерезидента на территорию Украины через проставления дата-штампа в его паспорт.

Действия военнослужащих квалифицируются по признакам преступлений, предусмотренных ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды), ст. 419 (нарушение правил несения пограничной службы), ст. 366 (служебный подлог), ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу). Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове задержали действующего и бывшего чиновников Госпогранслужбы за вымогательство $17 тысяч от пограничника.