В Черновицкой области около 20 неизвестных напали на пограничников, им пришлось применить оружие

Во вторник, 19 июня, группа неизвестных в количестве около 20 человек напали на пограничников, патрулировавших границу в Черновицкой области. Правоохранители были вынуждены применить оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе.

В результате спецоперации по нейтрализации злоумышленников один из нападавших получил огнестрельное ранение.

Инцидент произошел в Сторожинецком районе около 16:00. Неизвестные напали большой группой и попытались задержать и блокировать бойцов, охранявших государственную границу.

На уговоры правоохранителей злоумышленники не отреагировали, пограничники начали стрелять.

«В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей», - говорится в сообщении.

Раненого доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Впоследствии пограничники совместно с полицией начали проводить дополнительные оперативно-профилактические мероприятия.

О ситуации доложили в Национальную полицию и другие правоохранительные органы.

Напомним, на Закарпатье контрабандисты, пытаясь скрыться, закидали пограничников камнями.