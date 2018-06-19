В Черновицкой области около 20 неизвестных напали на пограничников, им пришлось применить оружие

Во вторник, 19 июня, группа неизвестных в количестве около 20 человек напали на пограничников, патрулировавших границу в Черновицкой области. Правоохранители были вынуждены применить оружие.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе.
В результате спецоперации по нейтрализации злоумышленников один из нападавших получил огнестрельное ранение.
Инцидент произошел в Сторожинецком районе около 16:00. Неизвестные напали большой группой и попытались задержать и блокировать бойцов, охранявших государственную границу.
На уговоры правоохранителей злоумышленники не отреагировали, пограничники начали стрелять.
«В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей», - говорится в сообщении.
Раненого доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Впоследствии пограничники совместно с полицией начали проводить дополнительные оперативно-профилактические мероприятия.
О ситуации доложили в Национальную полицию и другие правоохранительные органы.
Напомним, на Закарпатье контрабандисты, пытаясь скрыться, закидали пограничников камнями.