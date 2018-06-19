На Николаевщине нашли раколовки, в которые успели наловить более 700 раков – браконьеров задержать не удалось

Инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля в реке Южный Буг в границах Вознесенского района обнаружили раколовки и верши, в которые попали более 700 раков.

Об этом сообщают в пресс-службе рыбоохранного патруля.

В ходе рейда сотрудники патруля изъяли из водоема 89 раколовок и 7 вершей, в которых находилось в общей сложности 724 рака. Основное количество раков были непромыслового размера (менее 10 сантиметров в длину).

Раки выпущены в природную среду обитания в живом виде.

Поскольку браконьеров рядом с сетями не оказалось, патрульные только составили акт.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках оперативно-профилактической отработки «Нерест» полицейские группы поддержки общественного порядка на воде ГУНП в Николаевской области совместно с рыбоохранной инспекцией продолжают отработку водного бассейна реки Южный Буг и поймали нескольких браконьеров.