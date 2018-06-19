Житель Николаевщины вырастил плантацию конопли для «развития творческой натуры»

В Снигиревке на Николаевщине 48-летний мужчина объяснил полиции, что вырастил более полутысячи кустов конопли «для развития своей творческой натуры».

Об этом сообщили в Снигиревском отделе полиции.

Полицейские уничтожили на территории его домовладения целую плантацию конопли. Наркорастения изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

А в ходе санкционированного обыска в доме 37-летнего жителя одного из сел Снигиревского района полицейские нашли 58 граммов каннабиса и 29 кустов конопли. Мужчина рассказал, что вырастил коноплю «для лечения болезней». У еще одного жителя Снигиревки полицейские ликвидировали 118 кустов конопли – он говорит, что вырастил их для собственных нужд.

Напомним, что ранее на Николаевщине суд дал три года тюрьмы владельцу плантации конопли, предлагавшему полиции взятку за «крышу».