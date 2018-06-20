Николаевский студент разработал оригинальное мобильное приложение для вузов

Дмитрий Гула, студент факультета компьютерной инженерии Международного классического университета имени Пилипа Орлика, в рамках дипломного проекта, разработал оригинальное мобильное предложение для вузов.

Цель приложения - упростить организацию студенческой жизни. Данное приложение, в режиме on-line, позволяет студенту найти расписание своей группы, график сессий, узнать оперативную информацию о вузе, работе деканатов, кафедр, задать вопросы сотрудникам учебного заведения.

Уникальность приложения в том, что каждой студенческой группе присвоен QR - код, по которому можно найти все необходимые графики занятий и изменения в них. С помощью приложения можно обучаться дистанционно, используя платформу moodle. Приложение и, в частности, курс дистанционного обучения, позволяет получать необходимые знания, отвечать на вопросы и проходить тестирование в удобное для студентов время.

Мобильные приложения уверенно вошли в жизнь нашего общества. Телефония, навигация, контроль состояния здоровья... - без них здесь не обойтись. Крупнейшие компании мира используют их для продвижения своего бизнеса.

Специалисты, занимающиеся разработкой мобильных сайтов, как и в целом сферы IT, являются сегодня одними из самых востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда. Не случайно в рейтинге ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий прошлой недели первое место заняла вакансия IT с предлагаемым уровнем зарплаты 85000 гривен. Зарплаты программистов колеблются от 34 до 50 тысяч гривен, веб-дизайнеров начинаются от 23000, специалистов кибербезопасности от 19000 гривен.

Именно по направлениям «кибербезопасность», «дизайн веб-ресурсов», «программное обеспечение систем» осуществляется специализированная подготовка на факультете компьютерной инженерии университета им.П.Орлика.

Справки о возможностях поступления и обучения в университете можно получить по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2 и заочные, по телефонам (0512)59 30 01; (0512)550736; (050)3947287.