«Умер после удаления зуба»: Львовский суд признал врача-анастезиолога виновной в смерти пациента и отпустил

Шевченковский районный суд Львова признал виновной врача-анестезиолога в смерти 45-летнего пациента, который скончался после удаления зуба.

Об этом сообщает «5 канал».

Фемида приговорила женщину к пяти годам заключения. Однако отбывать наказание она не будет из-за истечения срока давности дела, судебные тяжбы по которому длились четыре года. Также суд обязал Областную клиническую больницу выплатить родственникам умершего 500 тысяч гривен компенсации.

Трагедия случилась в 2014 году, когда мужчина пришел к врачу удалять зуб мудрости. Во время осмотра медики диагностировали и решили оперировать одонтогенную флегмону — гнойное воспаление полости рта.

- Он говорит, мне нечем дышать, у меня напухло горло. Отек увеличивался, они пришли в челюстную хирургию, дежурный врач посмотрел и сказал: «Ой, да тут нечего делать, то операция на 15 минут. Мы вам надкожное вскрытие сделаем, гной выпустим и все будет хорошо, — вспомнила мать погибшего Светлана Семина.

После операции мужчина начал задыхаться, а позже умер, поскольку врачи не смогли сделать интубацию — введение особой трубки в трахею для механической вентиляции легких.

- Нам ответили, что брат умер. Что не смогли заинтубировать, потому что у него слишком короткая и очень мускулистая шея. И поэтому они ничего не могли сделать, — вспомнила сестра умершего Татьяна Иваненко.

Родственники уверены, что к смерти привели непрофессиональные действия анестезиолога.

- Вывод всех экспертов — это механическая асфиксия, причиненная врачом-анестезиологом. Неправильно сделала анестезию — мой того брат задохнулся, – отметила сестра Виктора.

Врач-анестезиолог в свою очередь уверенна, что все делала по медицинским протоколам.

- Есть случаи, когда больного просто невозможно заинтубировать. Это известно в медицине. Позвала на консультацию других специалистов, которые должны в случае необходимости помочь, – отметила она.

Руководство больницы намерено подавать апелляцию на решение Шевченковского районного суда Львова.

Напомним, ранее в Мариуполе на приеме у стоматолога, после введения общего наркоза, умер двухлетний ребенок.