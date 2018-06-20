Киевский суд отпустил под залог всех членов ОПГ, которые систематически грабили предпринимателей

Суд отпустил под залог участников организованной преступной группировки, грабившей людей с большими суммами денег.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава киевской полиции Андрей Крищенко

В августе прошлого года полицейские Киева задержали группу разбойников (четырех человек), которые систематически нападали на предпринимателей и силой отнимали наличные деньги. Минимальная сумма, которую они отобрали, - 300 000 гривен, а бывало - и по несколько миллионов. Всех четырех арестовали в августе 2017 года.

«В ходе следствия следователи собрали доказательную базу и начали дополнительную квалификацию их действий - бандитизм, то есть совершение преступлений вооруженной бандой. По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд, другие - выделенные в отдельные уголовные производства», - написал Крищенко.

После того, как полиция и прокуратура передали дело в суд, в мае 2018 года двое участников банды вышли под залог 168 тыс. гривен, а на днях суд отпустил и остальных двух разбойников, в том числе организатора, под залог в 211 тыс. гривен.

«На улицы столицы выпустили людей, которые организовали вооруженную банду, «охотились» на предпринимателей в центре Киева, они не являются гражданами Украины и не имеют постоянного места жительства, они серьезно готовились к нападениям (даже меняли цвет автомобилей с помощью специальной пленки), они после совершения преступлений бежали с места происшествия на большой скорости, создавая на дороге аварийные ситуации. Отпустили злоумышленников, которым грозит до 15 лет лишения свободы», - написал Крищенко.

Какой суд и кто именно из судей вынес решение об освобождении подозреваемых под залог, Крищенко не уточнил.

Напомним, 14 мая, в Херсоне банда совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Налетчиков подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших – двое из них жители Первомайска Николаевской области и трое живут в Херсоне.