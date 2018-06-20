«За выполнение задания обещали $15 тысяч»: В Херсоне полиция предотвратила заказное убийство, задержав двух киллеров

В Херсоне сотрудники Управления уголовного розыска и следственного управления предупредили заказное убийство двух жителей города. Исполнителей задержали в то время, когда они вооруженные ехали в автомобиле.

Об этом сообщает полиция Херсонской области

«Исполнителей задержали в Днепровском районе, когда они передвигались в автомобиле «ВАЗ-21011», вооруженные автоматическим оружием. Полицейские установили личности двух задержанных. Ими оказались жители Харьковской и Черкасской областей, один из них ранее судимый за наркопреступления», - указано в сообщении.

Во время проведения осмотра в салоне машины оперативники изъяли автомат Калашникова, три магазина с патронами, глушитель и гранату Ф-1.

«Со слов задержанных, их наняли для совершения заказного убийства двух жителей Херсона. За выполнение задания обещали 15 тысяч долларов, при этом дали задаток», - добавили в полиции.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Сотрудники полиции устанавливают организаторов и других лиц, причастных к заказному убийству.

Напомним, в Одессе суд отпустил под домашний арест двоих граждан непризнанного Приднестровья, подозреваемых в заказных убийствах.