Николаевцы встревожились из-за компании с гранатометом – оружие оказалось уже непригодным к стрельбе

В Николаеве в ночь на среду, 20 июня, в полицию поступило сообщение о компании молодых людей, которые разгуливали по улице с гранатометом.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло на проспекте Богоявленском. На место происшествия выехала патрульная полиция и вскоре задержала компанию молодых людей с предметом, похожим на гранатомет.

Патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции для документации происшествия. Вскоре оказалось, что гранатомет уже использован и сам тубус уже непригоден для дальнейшей эксплуатации в качестве оружия.

Никого из этой компании в дальнейшем полиция не задерживала.

Фото: 0512

Напомним, в Киеве возле здания Кабмина задержали парня с автоматом, ножами и дымовой шашкой.