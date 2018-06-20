Николаевцы встревожились из-за компании с гранатометом – оружие оказалось уже непригодным к стрельбе

В Николаеве в ночь на среду, 20 июня, в полицию поступило сообщение о компании молодых людей, которые разгуливали по улице с гранатометом.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Происшествие произошло на проспекте Богоявленском. На место происшествия выехала патрульная полиция и вскоре задержала компанию молодых людей с предметом, похожим на гранатомет.
Патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции для документации происшествия. Вскоре оказалось, что гранатомет уже использован и сам тубус уже непригоден для дальнейшей эксплуатации в качестве оружия.
Никого из этой компании в дальнейшем полиция не задерживала.
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Напомним, в Киеве возле здания Кабмина задержали парня с автоматом, ножами и дымовой шашкой.