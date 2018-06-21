В Николаеве фирму заподозрили на завышении стоимости ремонта тротуара в центре города – плитка обошлась почти на ₴200 тысяч дороже

В полиции подозревают, что предприниматель завысил цену укладки тротуарной плитки по улице Лягина и присвоил 164 тысячи 456 гривен.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Заводского районного суда Николаева.

Речь идет о капительном ремонте тротуара по парной стороне улицы Лягина на отрезке от улицы Большая Морская до улицы Адмиральской. Согласно информации в системе публичных закупок «Prozorro», департамент ЖКХ Николаевского горсовета отдал за эти работы ЧП «Нистра Ю» 1 миллион 128 тысяч 70 гривен. Договор с этой фирмой чиновники подписали 18 октября 2017 года.

В свою очередь экспертиза работ показала, что в ЧП «Нистра Ю» завысили стоимость этих работа на 164 тысячи 456,62 гривен. По данному факту полиция зарегистрировала уголовное произвосдтво по признакам части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

В суде следователь просил и получил доступ к документации относительно этих работ, поскольку они могут стать доказательством в этом уголовно производстве. Отметим, что кроме ремонта тротуара по Лягина полиция заинтересовалась и другими работами ЧП «Нистра Ю». В частности полиция запросила документацию ремонте тротуара этой же фирмой по улице Сенная от улицы Декабристов до улицы Московская, за что заплатили 196 тысяч 313 гривен.

Добавим, что руководителем ЧП «Нистра Ю», согласно реестру юридических лиц, является Сергей Юхно и предприятие зарегистрировано в 2003 году.