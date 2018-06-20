В Николаеве обвиняемый в ограблении магазина шуб снова пытался вскрыть себе вены в суде

В Николаеве подсудимый Пономаренко, который обвиняется ограблении магазина шуб, 20 июня пытался вскрыть себе вены в зале суда.

Об этом из Центрального районного суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По имеющейся информации, Пономаренко эта затея не удалась – он лишь поцарапал себе руки. На данный момент конвой его вывел из зала суда.

Аналогичный поступок Пономаренко совершил два года назад. Тогда он порезал себе вены из-за долгого содержания в конвойной комнате.

Пономаренко и еще двое подсудимых обвиняются в том, что в начале 2016 года похитили шубы из магазина «Лидер кожи», им вменяют грабеж.