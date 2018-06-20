В Николаевском СИЗО начали проверку – пойманного на взятке начальника изолятора хотят уволить

Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины провела служебное расследование по фактам нарушения закона в деятельности Николаевского следственного изолятора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По результатам расследования рассматривается вопрос об увольнении начальника СИЗО. В настоящее время по поручению прокурора Николаевской области в изоляторе начато проведение комплексной проверки.

Прокуратура области внесла 10 документов реагирования по устранению выявленных нарушений и инициировала привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя и других должностных лиц СИЗО. Министерство юстиции Украины поддержало рассмотрение вопроса о приведении условий содержания заключенных в СИЗО в соответствие с международными нормами и стандартами.

Напомним, что ранее на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.