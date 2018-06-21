В Великобритании людям в больницах давали сильные болеутоляющие, чтобы они быстрее умирали

В Великобритании, в графстве Хэмпшир, в больнице в Госпорте более 450 пациентов могли погибнуть из-за врача, которая в течение 12 лет специально давала им сильные болеутоляющие.

Об этом сообщает BBC.

В докладе независимой комиссии говорится, что одна из врачей больницы в течение 12 лет - с 1989 по 2000 годы - прописывала мощные болеутоляющие средства с целью сокращения продолжительности жизни пациентов.

— Документы, рассмотренных комиссией, свидетельствуют, что в течение 12 лет доктор Джейн Бартон несла ответственность за практику прописывания лекарственных средств в больнице, которой следовал весь лечебный персонал. Хотя консультанты не участвовали непосредственно в лечении пациентов в палатах, медицинские данные указывают на то, что им было известно о характере используемых лекарств, однако они не вмешались, чтобы прекратить эту практику, - говорится в докладе комиссии.

Доктор Джейн Бартон в 2010 году была признана виновной в серьезных профессиональных нарушениях в период 1996-1999 годов, однако к суду она не привлекалась. Она ушла на пенсию вскоре после дисциплинарных слушаний.

Больше никто из персонала ответственности за свои действия не понес.

Напомним, в полиции расследуют уголовное производство относительно должностных лиц Николаевской областной клинической больницы и Николаевской городской больницы №1 по факту умышленного нарушения установленного порядка доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств.