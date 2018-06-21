Николаевца, воевавшего в рядах боевиков «ДНР», приговорили к 11 годам лишения свободы

Уроженца Николаева обвинили в участии в незаконных формированиях ОРДЛО в качестве боевика и заочно приговорили к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По материалам Службы безопасности Украины, боевик террористической организации «ДНР» приговорен к одиннадцати годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества. Правоохранители установили, что Кизюров в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он проходил «службу» в так называемой «Первой Славянской бригаде» командиром расчета самоходной артиллерийской установки и в «республиканской гвардии» в должности стрелка. Злоумышленник с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Кизюров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины.

По словам собеседника издания в СБУ, осужденного 44-летнего мужчину зовут Михаил Кизюров.

Напомним, Токмакский районный суд Запорожской области 18 июня приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества жителя Николаева, который воевал в рядах террористов «ДНР» против Вооруженных сил Украины.