В Николаеве двое мужчин решали конфликт из-за места на парковке с помощью пистолетов

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В четверг, 21 июня, на улице Садовой возле гостиницы «Николаев» двое мужчин с помощью оружия решали конфликт из-за места на парковке.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, на парковке возле спортивного клуба между водителями автомобилей «Chevrolet Aveo» и «Volkswagen» возник конфликт, в ходе которого один из них снял номера с машины другого и попытался спрятать их в своём авто. После этого он достал пистолет и сделал выстрел в воздух. В свою очередь второй участник конфликта достал пистолет и также выстрелил в воздух из него. 

Отмечается, что мужчины не стреляли на поражение. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая будет давать характеристику произошедшему. 

Напомним, что ранее в Николаеве таксист с револьвером «разбирался» с водителем, который залил водой его машину.

Людмила Жерновская

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