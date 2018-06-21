В Николаеве двое мужчин решали конфликт из-за места на парковке с помощью пистолетов

В четверг, 21 июня, на улице Садовой возле гостиницы «Николаев» двое мужчин с помощью оружия решали конфликт из-за места на парковке.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, на парковке возле спортивного клуба между водителями автомобилей «Chevrolet Aveo» и «Volkswagen» возник конфликт, в ходе которого один из них снял номера с машины другого и попытался спрятать их в своём авто. После этого он достал пистолет и сделал выстрел в воздух. В свою очередь второй участник конфликта достал пистолет и также выстрелил в воздух из него.

Отмечается, что мужчины не стреляли на поражение. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая будет давать характеристику произошедшему.

Напомним, что ранее в Николаеве таксист с револьвером «разбирался» с водителем, который залил водой его машину.