В Николаеве суд оставил в СИЗО Богомяткова – он возмутился длительным рассмотрением дела и порвал свою негативную характеристику

Судья Сергей Черниенко Центральный районный суд Николаева в четверг, 21 июня, принял к рассмотрению обвинительный акт в отношении Юрия Богомяткова и продлил ему арест без права залога. Обвиняемый начал эмоционально возмущаться длительным судебным процессом и порвал свою негативную характеристику.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова на 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля этого года подозреваемого Богомяткова задержали. В начале июня 2018 года стало известно, что прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Судья Сергей Черниенко принял направленный прокуратурой обвинительный акт в отношении Юрия Богомяткова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. Также судья назначил следующее судебное заседание по обвинению на 10 августа.

Кроме того, Сергей Черниенко удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении Богомяткову меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 августа без возможности внесения залога. При этом судья также по ходатайству защиты вернул залог в размере 88 тысяч гривен залогодателю Швецу.

Богомятков после такого решения начал высказывать возмущение, что ему придется полтора месяца ждать следующего заседания в следственном изоляторе.

Юрий Богомятков (фото: архив) – Что я буду сидеть полтора месяца? Вы считаете это нормальным? Я что мало просидел? Пять лет отсидел, и не доказали. Я, значит, буду предпринимать какие-то меры, – начал возмущаться обвиняемый.

В свою очередь судья Черниенко пояснил, что ранее провести заседание невозможно из-за большей нагрузки и недостаточного количества судей в Центральном райсуде Николаева.

Кроме того, адвокат Ольга Разумовская попросила предоставить к изучению характеристику Богомяткова от жителей микрорайона Северный, которую 20 июня к материалам приобщил потерпевший Владислав Гуртовенко. После того, как Разумовская осмотрела этот документ, она передала его Богомяткову, а тот со словами «еще напечатают» разорвал его.

Напомним, что ранее Богомятков проявлял свою позицию относительно суда тем, что перерезал себе руки и горло, а на следующее заседание приехал из СИЗО с зашитым ртом.

Богомятков также известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался избирать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше. Кроме того, апелляционный суд направил это производство на повторное рассмотрение и судебный процесс длится и сейчас.