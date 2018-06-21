На Николаевщине СБУ прекратила деятельность агентурной сети Генштаба вооруженных сил России

Сотрудники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 114 («Шпионаж») Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны», - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещении подразделений ВСУ, военной техники, их привлечении к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины. Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Также во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижении военной техники, количестве личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве.

У злоумышленников также изъяли незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карту Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов.

Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства. Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. В отношении других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, что военная контрразведка операции Объединенных сил на Донбассе разоблачила агента так называемого «Министерства госбезопасности» террористической организации «ДНР».