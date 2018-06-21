«На месте теплиц – наркоплантация», - на Николаевщине фермер вырастил конопли на 1,5 миллиона гривен

На Николаевщине сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ изъяли партию марихуаны общей стоимостью почти полтора миллиона гривен.

Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

В операции также принимали участие сотрудники департамента противодействия наркопреступности и Главного следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Так, обанкротившийся фермер решил на месте бывших теплиц высадить наркоплантацию, на которой и выращивал несколько сортов марихуаны.

«Во время санкционированного обыска в домохозяйстве злоумышленника правоохранители обнаружили более 600 кустов разных сортов конопли и пять килограммов готового к употреблению каннабиса», - сообщили в СБУ.

Также силовики установили, что в начале 2018 года фермер приобрел за границей партию элитных сортов семян марихуаны. Стоимость одного зернышка подобных сортов каннабиса составляет почти 600 гривен.

На данный момент ведутся мероприятия по установлению лиц, которые имеют отношение к распространению наркотиков.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине оперативники СБУ задержали межрегиональную группировку, которая торговала каннабисом.