Спецназовцам «Святого Николая», несущим службу на Донбассе, передали два служебных «УАЗа»

Бойцам роты полиции особого назначения «Николаев» («Святой Николай»), которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил, передали два новых служебных автомобиля «УАЗ».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Автомобили бойцам передал начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Александр Анохин. По его словам, автомобили помогут полицейским оперативно реагировать на обращения местных жителей о преступлениях. Также спецназовцам вручили дорожные знаки для передвижного мобильного блокпоста, станции связи и другие принадлежности.

«Ежедневно правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, проводят профилактические мероприятия, проверяют подозрительные транспортные средства, изымают из незаконного оборота наркотики, оружие и боеприпасы».