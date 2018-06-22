В самом центре Николаева наркоманы устроили «притон» – под ёлками нашли десятки использованных шприцев

В Николаеве на проспекте Центральном, на бульваре между улицами Декабристов и Соборной наркозависимые люди принимают наркотики прямо под ёлками.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили читатели, которые случайно заметили одного из наркоманов.

«Обратили внимание на мужчину, который делал себе какие-то уколы. Полицию вызвать не успели, так как он убежал. После этого мы заметили огромное количество шприцев и ампул под этими же ёлками! А это Центральный проспект, там абсолютно никто не убирает и не обращает внимание на то, что там происходит», - рассказала читательница.

Николаевцы просят коммунальные службы и полицию обратить внимание на эту ситуацию и принять меры, чтобы в самом центре города не было такого «притона».

В декабре 2015 года николаевец Денис Жело сообщал, что в районе остановки общественного транспорта «Декабристов» в аптеке отпускали без рецепта всем подряд наркотические препараты, которые наркозависимые потребляли прямо во дворе близлежащего дома.