Полиция у двух жителей Вознесенска изъяла боеприпасы и наркотики для личного употребления

В Вознесенске правоохранители во время обысков в домовладениях двух местных жителей изъяли наркотические средства и боеприпасы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, на территории домохозяйства 39-летнего мужчины, полицейские выявили 22 куста растений конопли, за которыми он тщательно ухаживал, а также высушенный каннабис, весом около 20 грамм. В дальнейшем правоохранители обнаружили и изъяли 96 патронов калибра 5,6. По словам хозяина, опасные вещества он хранил и выращивал исключительно для собственного употребления, а патроны на всякий случай.

А на приусадебном участке 31-летнего ранее судимого местного жителя полицейские обнаружили 19 кустов растений конопли, а в доме обнаружено 500 грамм уже готового для употребления каннабиса, который со слов владельца он хранил и выращивал для собственного употребления.

Все изъятые наркозелья и патроны направлены на экспертное исследование.

В отношении 39-летнего мужчины начато уголовные производства по признакам ч.1 ст. 310 УК Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») и по ч.1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкции статей предусматривают наказание от ограничением свободы на срок до трех лет до лишения свободы на срок до семи лет.

Что касается 31-летнего мужчины, то в его отношении возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и ч.1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»), предусматривающие наказание от наложения штрафа до ограничением свободы на срок до трех лет.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, что на Николаевщине сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ изъяли партию марихуаны общей стоимостью почти полтора миллиона гривен.