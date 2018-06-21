В Николаеве квартирантка задушила хозяйку жилья и пошла отдыхать

В Николаеве 21 июня в Ингульский отдел полиции пришла 50-летняя женщина, которая сообщила, что ночью она убила женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам злоумышленницы, некоторое время она снимала квартиру у 74-летней женщины.

«В тот вечер они распивали спиртное, и между владелицей квартиры и квартиранткой возникла ссора, в ходе которой злоумышленница набросилась на старушку и начала ее душить. После того, как старушка перестала подавать признаки жизни, злоумышленница пошла отдыхать. Утром она проснулась и поняла, что натворила, а потому решила сама пойти в полицию и все рассказать», - сообщили в отделе коммуникации.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что полиция ищет убийцу 86-летней николаевской пенсионерки.