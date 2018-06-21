В Черновицкой области местные жители едва не линчевали водителя, который сбил насмерть подростка

В селе Лукавцы в Черновицкой области местные жители чуть не линчевали водителя, который на их глазах насмерть сбил подростка.

Об этом сообщает ТСН.

Известно, что мужчина сбил 15-летнего мальчика на велосипеде и тот умер в машине скорой помощи от полученных травм.

По словам свидетелей, которые присутствовали на месте событий, подросток не заметил машины, которая ехала на слишком высокой скорости.

Возмущенные люди набросились на водителя и начали бить его, спасти мужчину от разъяренной толпы смогли только полицейские, которые приехали на место ДТП.

Напомним, в центре Николаева на пешеходном переходе «маршрутка» насмерть сбила человека