На Николаевщине насильника приговорили к 9 годам тюрьмы

Снигиревский районный суд 18 июня приговорил к 9 годам тюрьмы 36-летнего жителя села Озеровка Березнеговатского района, который совершил еще одно изнасилование.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее подсудимый уже отбывал наказание за преступление против половой свободы. В январе 2018 года подсудимый, будучи условно-досрочно освобожденным, избил и изнасиловал 60-летнюю местную жительницу и «удовлетворил свою половую страсть неестественным способом». После преступления его задержали и отдали под суд.

Напомним, что ранее в Николаеве суд арестовал всех трех подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки.