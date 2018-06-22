В Николаеве остановили грузовик с 11 тысячами литров контрабандного спирта

В Николаеве остановили грузовой автомобиль «Renault Premium», в котором перевозили 11 тысяч литров спирта, который ввезли на территорию Украины вне таможенного контроля и для дальнейшей реализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.

Стоимость спирта оценивают в 3 миллиона гривен. По данному факту расследуется уголовное производство по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»).

Напомним, что ранее в Николаеве задержали грузовик с контрафактным алкоголем, который везли продавать на курортах.