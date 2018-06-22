В Николаеве подозреваемой в торговле людьми отменили домашний арест – ее посадили в СИЗО

В Николаеве 20 июня Центральный районный суд сменил меру пресечения 31-летней жительнице Новой Одессы, которая подозревается в вербовке и перемещении украинских девушек для занятия проституцией в страны Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«На судебном заседании прокурор и следователь предоставили неопровержимые доказательства влияния подозреваемой и ее сожителя на потерпевших и свидетелей в уголовном производстве. По результатам рассмотрения следственный судья круглосуточный домашний арест заменил на содержание под стражей», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 3 мая этого года подозреваемую задержали во время «контроля» за вылетом в Европу двух украинок. Установлено четыре факта вербовки и попытки переправки гражданок Украины в страны Европы для их участия в сексуальном бизнесе.