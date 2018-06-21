В Николаеве в суде посмотрели, как «положенец Наум» с подельниками вымогали деньги

Заводский районный суд Николаева в четверг, 21 июня, изучил ряд аудио- и видеодоказательств в уголовном производстве относительно Игоря Науменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова, подозреваемых в вымогательстве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе заседания прослушали телефонные записи разговоров Игоря Уварова. В частности в одной из бесед Уварова с Евгением Грудским, последний говорит, что звонил «Андрюша» (пострадавший Андрей Савов), и рассказал, что адвокат Маркин назвал другую сумму «расходов». Грудский предлагает Уварову встретится с Маркиным и побеседовать всем вместе относительно этого.

В одном из аудио запечатлена беседа, в которой Уваров и Грудский договариваются о встрече на автозаправке в районе Пушкинского кольца. Позже они также обсуждали встречу с Савовым и Маркином и что еще на этой встрече желательно присутствие Игорь Науменко. Через некоторое время еще обвиняемые обсуждали, как «Андрюша вообще пропал», а ему обещают сделать подарок: «уеду на его «KIA», а там пусть сосет у кого хочет». При этом они пришли к выводу, что автомобиль можно оценить и продать примерно за три тысячи долларов.

Также Грудский в одном из разговоров рассказывает, что «сделал Наташе предложение, от которого нормальный человек не может отказаться» и для этого она должна «прогнать деньги» через карту.

В следующей записи Грудский рассказывал Уварову, что ждет Андрея Савова, который «балабасики везет», а после этого Грудский пообещал, что «бабки взял и сразу к вам».

Адвокаты в свою очередь отмечали, что в некоторых разговорах при наборе слышны гудки, а в других – один и тот же рингтон. Они акцентировали, что протоколы же относительно разговоров только Уварова. Кроме того, защитники подчеркивали, что этот протокол по результатам негласных следственных (розыскных) действий, согласно отметкам о времени, оперативник СБУ составил в тот же момент, когда и перебывал на обыске в Уварова.

Судья Дмитрий Никитин на это сказал, что даст оценку замечаниям адвокатов в совещательной комнате при принятии решения.

После этого суд изучил протоколы внешнего визуального контроля и видеозаписи нескольких встреч фигурантов уголовного производства.

Согласно протоколу, 12 мая на СТО потерпевший встретился с Евгением Грудским. Потом они сели в черный «Ford» и уехали. Далее они приехали на парковку завода «Велам» и общались в салоне автомобиля. После снова поехали еще на одну станцию техобслуживания на улице Волонтерской. Они вышли из авто на территорию СТО, а потом Грудский, Уваров, Савов вышли из СТО в сопровождении неизвестных мужчин и разъехались.

Позже они встретились на улице в другом месте, где уже Уварова, Грудского и Савова встретили Игорь Науменко с директором филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» Наталией Куличенко и ее заместителем Игорем Николаенко.

27 июня Уваров общался с Савовым и к ним подъехал Грудский, который их забрал на своем авто. Далее они направились к офисному помещению на улице Шнеерсона, откуда к ним на беседу вышел адвокат Сергей Маркин. После разговора Андрей Савов с Евгением Грудским и Игорем Уваровым приехали к зданию ЗАГСа и общались в салоне автомобиля. Савов потом вышел с салона и ушел, а обвиняемые уехали.

29 июня около обеда на АЗС в районе Пушкинского кольца к Савову подъехал автомобиль Грудского и они общались в салоне автомобиле. Позже еще была встреча с Савовым, а потом обвиняемый также встречался еще с двумя неизвестными мужчинами в ресторане.

3 июля Грудский поехал в ресторан «Картопляная хата», расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе). На летней площадке Савов общался с Грудским. Через время к ним приехал Игорь Науменко и еще несколько человек. Через время Савов достал деньги и положил на стол. Грудский забрал эти деньги, а Андрей Савов ушел. После этого Игоря Науменко и Евгения Грудского задержали. Также в этот момент началось задержание Игоря Уварова на территории Ингульского района.

Адвокаты обвиняемых подчеркнули, что не могут быть уверены в видеозаписях, поскольку диск не может быть первоносителем информации от камеры. В связи с этим защитники просили признать доказательства недопустимыми.

Кроме того, они подчеркнули, почему нет видеозаписи событий 3 июля, а также, что на существующих видео вообще не зафиксировано факт передачи каких-либо денег или же насилия над Андреем Савовым.

Прокурор в свою очередь отметил, что первоносители сохранены и при необходимости их возможно изучить.

– Ваша честь, я хочу сказать насколько сфабрикованное это дело. 11 мая следователь Шевченко уже знал, что уже будет встреча 12 числа. Кто меня пригласил вообще на встречу? Меня приглашал Савов, меня приглашал какой-то космический корабль… Надо просто знать, кто меня пригласил на встречу. Меня тянули туда всеми способами, – высказался Науменко.

Кроме того, адвокаты отметили, что все встречи в разное время, согласно протоколу, записаны на один носитель, что снова якобы свидетельствует, что рассматриваемый диск не является первоносителем.

Также у защитников с прокурором возник вопрос о рассекречивании материалов. Адвокаты отмечали, что процедуру провели неверно, а прокурор – что все действия проводились правильно.

После изучения данных материалов суд огласил перерыв и в дальнейшем продолжит изучение доказательств.

Напомним, в 29 ноября 2016 года инженера филиала Николаевского района Южного округа ПАО «Николаевоблэнерго» Андрея Савова задержали при получении взятки в 22 тысячи гривен. В прокуратуре тогда сообщили о квалификации по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством»). Позже Савов пошел на сделку со следствием и признал свою вину. В итоге 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор, которым тот был признан виновным в совершении преступления уже по ч. 1 ст. 368 УК Украины и понес наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

3 июля 2017 года в Николаеве оперативники и спецназ СБУ «Альфа», а также следователи николаевского главка полиции задержали так называемого «смотрящего» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от вышеупомянутого Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос.