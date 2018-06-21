Полиция просит, чтобы устроившим сегодня стрельбу николаевцам аннулировали разрешение на оружие

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 445 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(267)   

Полицейские направили ходатайство в суд об аннулировании разрешений на хранение и ношение оружия, которые были выданы николаевцам, устроившим утром 21 июня стрельбу возле гостиницы «Николаев».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Конфликт между двумя мужчинами возрастом 35 и 39 лет произошел из-за недоразумения по поводу парковки автомобиля одного из них. Один из правонарушителей выстрелил в воздух из травматического оружия, другой – в землю. У обоих мужчин при себе были  разрешительные документы на пистолеты.

«Участников конфликта пригласили в Центральный отдел полиции, в отношении обоих мужчин составили административные материалы за мелкое хулиганство и стрельбу в неотведенных для этого местах. Мужчинам грозит наказание от наложения штрафа до административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией оружия», - сообщили в полиции.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность