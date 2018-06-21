Полиция просит, чтобы устроившим сегодня стрельбу николаевцам аннулировали разрешение на оружие

Полицейские направили ходатайство в суд об аннулировании разрешений на хранение и ношение оружия, которые были выданы николаевцам, устроившим утром 21 июня стрельбу возле гостиницы «Николаев».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Конфликт между двумя мужчинами возрастом 35 и 39 лет произошел из-за недоразумения по поводу парковки автомобиля одного из них. Один из правонарушителей выстрелил в воздух из травматического оружия, другой – в землю. У обоих мужчин при себе были разрешительные документы на пистолеты.