Полиция просит, чтобы устроившим сегодня стрельбу николаевцам аннулировали разрешение на оружие

Полицейские направили ходатайство в суд об аннулировании разрешений на хранение и ношение оружия, которые были выданы николаевцам, устроившим утром 21 июня стрельбу возле гостиницы «Николаев».
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Конфликт между двумя мужчинами возрастом 35 и 39 лет произошел из-за недоразумения по поводу парковки автомобиля одного из них. Один из правонарушителей выстрелил в воздух из травматического оружия, другой – в землю. У обоих мужчин при себе были разрешительные документы на пистолеты.
«Участников конфликта пригласили в Центральный отдел полиции, в отношении обоих мужчин составили административные материалы за мелкое хулиганство и стрельбу в неотведенных для этого местах. Мужчинам грозит наказание от наложения штрафа до административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией оружия», - сообщили в полиции.