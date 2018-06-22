«Девочка держалась за тело утонувшего отца»: в Запорожской области местные жители спасли утопающего ребенка

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области местные жители спасли в Азовском море 9-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Сообщение о том, что на Федотовой косе, в районе базы отдыха «Троя», произошел несчастный случай с отдыхающими, поступило в службу спасения «101» 19 июня.

Отмечается, что на пляже одна из отдыхающих обратилась к предпринимателю по прокату гидроциклов с просьбой проверить, не нужна ли помощь мужчине и ребенку, которые пошли в море плавать на матрасе и долго не выходили на берег.

Мужчина на гидроцикле выехал в море и в 50-метрах от берега обнаружил на отмели девятилетнего ребенка, который держался за своего отца – он был без признаков жизни.

«Ребенок не пострадал и был доставлен на берег. Мужчину спасти не удалось. По предварительным данным, 39-летний отец и его 9-летняя дочь — жители Харькова» — сообщили в ГСЧС.

Тело мужчины было передано сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.

Напомним, в Николаеве в реке нашли тело утонувшей женщины.