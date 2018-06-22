«Хотели посмотреть, что внутри», – на Винничине двое убили знакомого и распороли ему живот

В Винницкой области в селе Песчанки 15-летний и 22-летний парни забили насмерть своего 22-летнего знакомого, а после содеянного - выпотрошили внутренности.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Винницкой области.

Предварительно установлено, что 22-летний хозяин дома вместе 15-летним местным жителем и 22-летним знакомым распивали спиртные напитки. В ходе этого между парнями завязалась ссора и двое начали избивать третьего, а после чего решили сделать вскрытие. С места преступления они скрылись.

Так, одного из них полиция обнаружили в поле, а второго - в лесу.

«Мы хотели увидеть его органы изнутри. У меня был интернет. Я видел, как это делается. То есть я был психически и морально готов», - сообщил один из подозреваемых.

Подозреваемых задержали и на данный момент они находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения на период досудебного расследования в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по пункту 12 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине во время застолья ссора между двумя мужчинами переросла в драку, в результате которой один из них получил ножевые ранения и скончался в больнице.