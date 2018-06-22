«Планировали присвоить партию зерна»: СБУ предотвратила хищение более ₴8 миллионов одним из николаевских филиалов госкомпании

На Николаевщине сотрудники Службы безопасности Украины в рамках защиты объектов критической инфраструктуры агропромышленного комплекса предупредили угрозу продовольственной безопасности региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица местного филиала одной из государственных продовольственных компаний совместно со столичными коммерсантами подделали пакет документов, согласно которому на территорию элеватора были якобы ввезены большие объемы сельскохозяйственной продукции.

В рамках уголовного производства, открытого Нацполицией по материалам СБУ по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы планировали присвоить партию, в том числе государственного зерна, отгрузив его с элеватора как «ошибочно завезенное».

По инициативе СБУ судебным решением наложен арест на зерновую продукцию общей рыночной стоимостью более 8 миллионов гривен. По заключению экспертов, незаконная сделка могла повлиять на выполнение филиалом своих обязательств в рамках заключенных международных соглашений.

Сотрудники спецслужбы и следователи Нацполиции провели санкционированные следственные действия в филиале компании, во время которых изъяли документы, которые составляют дополнительную доказательную базу в уголовном производстве.

На данный момент сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье 15 и части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины шести лицам из числа должностных лиц филиала и топ-менеджмента коммерческой структуры. Продолжается досудебное расследование.

Отметим, что согласно определениям Печерского районного суда Киева, досудебное производство по эти статьям о махинациях с зерновыми культурами в Николаеве начали в октябре 2017 года. Следствие установило, что в сентябре 2017 года должностные лица ОАО «Государственная продовольственно-зерновая компания Украины» по предварительному сговору с работниками ООО «Айтисвит Групп» на территории филиала ОАО «ГПЗКУ» «Николаевский портовый элеватор» осуществили регистрации поступления 599,96 тонн пшеницы. Далее на основании поддельных товарно-транспортных накладных оформили факт поступления зерновых в квоту ПАО «ГПЗКУ» от ООО «Айтисвит Групп».

Напомним, что ранее в НАБУ заявили, что предотвратили возможное хищение бюджетных средств в николаевском аэропорту.