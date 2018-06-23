Неизвестный устроил перестрелку в ночном клубе Турции, двое погибших и четверо раненных

В турецком городе Бодрум в одном из ночных клубов произошла стрельба, в результате которой двое погибли, а четверо получили ранения.

Об этом сообщает «Hürriyet».

Возле развлекательного заведения остановился автомобиль, из него вышел мужчина. Он вошел в клуб и начал стрелять по людям.

Среди убитых оказался и владелец клуба.

На данный момент полиция задержала четверых подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске сотрудники полиции задержали 11 человек за стрельбу в одном из ночных клубов.