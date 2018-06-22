Доброе утро или Вор у дверей

09:27…

Стою на кухне, одет, готовлюсь выходить из квартиры.

Жена и сын только проснулись.

Слышу как кто то осторожно опускает и поднимает ручку входной двери. Мгновение, открываю замок, распахиваю дверь. Тело на фото.

Я – молчаливый вопрос; Тело – хммм, я тут это, ну, короче, к друзьям, ошибся… Набор бессвязных слов с титаническими усилиями вложить в них хоть что-то, кроме самих слов. Глаза бегают, жестикуляция на уровне глухонемого, который «кричит».

Достаю короткий, реакция мгновенная: «….дядьку не нада, у меня дети!!!». Голос навзрыд, правая рука тянется к правому боку, который я не контролирую и не вижу, что там. Настоятельно прошу показать мне руку и, достав телефон, включаю камеру, чтобы запечатлеть «потеряшку».

Опять рука к правому боку, перевожу ствол на уровень глаз, отчётливо даю команду: руки вперёд! Почти плачет, у меня, мол, дети, семья, не стреляй.

Включил камеру, снимаю, успокаиваю человека, что стрелять не буду. Бежит вниз по лестнице, выбежал из подъезда, бегом по улице в сторону Потёмкинской. Занавес.

Ходят среди белого дня, не скрываясь, проверяют входные двери. Могут повесить маяк – бумажку, скотч, что угодно, что может свидетельствовать о том, что хозяев дома нет и сегодня не было. Как результат – ночью пробуют вскрыть со всеми вытекающими. Обычно подготовлены – есть электронные ключи от домофонов, или пользуются невнимательностью жильцов, спешащих утром по делам.

Полиция – по 102 обращение приняли, пояснили, кучу вопросов, заданных во время обращения формой, опросником, с которым работают при обращении на 102 – без комментариев. При этом меня просили не нервничать и обратили внимание на то, что если бы не моя полемика, мои ответы на вопросы, уже были бы переданы мобильным экипажам и те, в свою очередь, вероятно, уже произвели бы задержание. Будущее Настало!

Фото для всех, обращайте внимание на входящих и выходящих, а так же на праздно шатающихся у вас в подъездах. Ваша личная безопасность и безопасность вашего жилья зависит только от вас.

Живите осознано! Быть Добру!