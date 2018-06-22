«Благодарные потомки»: В Николаеве на кладбище вандалы выкопали и выбросили в мусор «казачьи» кресты

На терновском кладбище неизвестные выкопали с мест захоронений надмогильные кресты и выбросили их в мусор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк.

По его мнению, это могли сделать местные жители для того, чтобы захоронить на этом месте своих родственников.

«Во время уборки терновского кладбища в многолетних залежах мусора были обнаружены старинные надмогильные, так называемые «казачьи» кресты. Ясно, что из кладбищенской земли их вывернула не неведомая сила, а благодарные потомки, устроившие на месте захоронений предков могилы для своих близких», - написал он.



Директор КП призвал людей прежде чем жаловаться на низкое качество коммунальных услуг, высокие тарифы и продажность политикума, научиться уважать чужой труд и память.

«Давайте начинать с себя. Гражданский самоконтроль дает основание для требований к властным структурам. В противном случае это есть лицемерие, оставляющее только разницу в масштабе. Большой политик имеет возможность разрушить что-то крупное, а рядовой обыватель свалит свой мусор на могилы основателей поселка, в котором он живет…» - говорится в посте.

Напомним, что в ночь на пятницу, 1 июня, в Николаеве неизвестные разобрали недавно отремонтированную остановку по улице Казарского на металл.