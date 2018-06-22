«Не выявлено доказательств заявленных нарушений»: Генпрокуратура закрыла дело против «Новой почты»

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении компании «Новая Почта» из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе «Новой почты» со ссылкой на представителей ГПУ, пишет AIN.UA.

«Мы с самого начала были уверены, что дело против Новой почты будет закрыто. Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведениябизнеса», — заявил совладелец компании Вячеслав Климов.

Отмечается, что уголовное производство против «Новой почты» было окончательно закрыто 14 июня 2018 года, поскольку следствие не выявило доказательств заявленных нарушений.

Напомним, 16 марта Генпрокуратура пришла с обысками на «Новую почту» - обыскивали даже кабинет совладельца компании.

Отметим, волонтерские организации поддержали «Новую почту» в конфликте с ГПУ.