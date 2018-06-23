На Николаевщине вор пробил крышу банка, но не справился с сигнализацией – его снова отправили в тюрьму

В Березанке ранее судимого за воровство местного жителя наказали тремя годами тюрьмы за проломленную крышу банка ради кражи денег.

Об этом свидетельствует приговор Березанского районного суда Николаевской области.

Злоумышленник направился к местному отделению «ПриватБанка» вечером 23 февраля. Он взял с собой молот, фонарик и перчатки. Вору удалось пробить перекрытия и потолок одноэтажного здания, но из-за этого сработала сигнализация банка.

Через отверстие он залез в помещение и отключил банковские терминалы вместе с их пультом управления.

Его добычей на тот момент могло стать 99 тысяч 757,5 гривен, 325 долларов США, 490 евро и 13 тысяч 150 российских рублей, но на место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся за совершенное преступление, квалифицированное по части 3 статьи 15 и части 3 статьи 185 Уголовного кодеска Украины, то есть незаконченное покушение на совершенное тайного похищения чужого имущества, соединенного с проникновением в помещение, совершенное повторно.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступления, в котором он обвинялся, и назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Стоит отметить, что уже есть пять судимостей за кражи, и он вышел на свободу за год до совершения нового преступления.

Напомним, в Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали из него деньги.