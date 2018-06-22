В изъятой у николаевца мине не было взрывчатки, - полиция

У задержанного 22 июня николаевца изъяли корпус мины с взрывателем – внутри корпуса не было взрывчатки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что полиция днем 22 июня в районе Центрального рынка задержала мужчину, который нес в полиэтиленовом пакете минометную мину. Он хотел продать ее, но покупатель сообщил об этом в полицию и «продавца» задержали. Ранее сообщалось, что задержанный вез мину в «маршрутке», что могло привести к взрыву.

По уточненным данным, этот корпус мины не представлял серьезной опасности для окружающих и не мог взорваться. Задержанный ранее служил в рядах Вооруженных сил Украины в зоне Антитеррористической операции. По предварительной информации, задержанный хотел продать этот корпус от мины за 100 гривен.

В данный момент полиция решает вопрос о квалификации случившегося.