Нужна транспортная стратегия, регулярным поднятием цен на проезд вопрос не решить, - глава николаевского «Нашего края»

Юрий Кормышкин Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин убежден, что для решения транспортного вопроса в Николаеве недостаточно только ежеквартально поднимать цены на проезд – от таких управленческих шагов никто не выигрывает. По мнению депутата, городу нужна транспортная стратегия и не на словах или бумаге, как это было ранее, а в реальном исполнении.

Такое мнение он высказал во время решения вопроса о поднятии тарифа на проезд, сообщает пресс-служба николаевской организации партии «Наш край»

- Я проголосовал «за» повышение тарифов в «маршрутках», хоть и осознаю, что это довольно непопулярное решение, которое может вызвать ряд негативных эмоций среди николаевцев. Но на сегодняшний день другого варианта у нас нет. Во-первых, перевозчики – это такие же жители Николаева, которые занимаются бизнесом. А я убеждён, что бизнес нуждается в поддержке как на государственном уровне, так и на местном. Во-вторых, будучи руководителем крупной компании, понимаю, что бизнес не должен работать в убыток. Тогда будут рабочие места, тогда в бюджет будут платиться налоги.

- Но в то же время мы все должны понимать, что ежеквартальными поднятиями цен на проезд в «маршрутках» этот вопрос не решить. Об этой проблеме говорится уже много лет, но не делается ровным счетом ничего! И мне не понятно, чем столько времени занимаются профильные чиновники. Я предложил для урегулирования ситуации, которая существует с городским транспортом в Николаеве, разработать единую транспортную стратегию, благодаря которой мы сможем сделать перевозки комфортными и безопасными, и чтобы решения о поднятии цены на перевозки все-таки приобрели не политический, а экономический характер, - сказал Юрий Кормышкин.

Глава «Нашего края» выразил надежду на то, что те условия, которые озвучил мэр Александр Сенкевич, будут выполнены перевозчиками, а уже в сентябре люди смогут увидеть совершенно другой качественный подход к решению вопроса.