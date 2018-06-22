Контрразведка СБУ пресекла продажу в Украине радиоактивного вещества «Радий-226»

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности пресекли реализацию в Украине радиоактивного вещества Радий-226.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Правоохранители обнаружили специально обустроенный в частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса, задержали шестерых участников группировки. Троим объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители также установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их участия в противоправных действиях.

Изъятое веществонаправлено в Институт ядерных исследований НАН Украины для экспертизы. Установлен источник его происхождения - вещество произведено в 1930-х годах Чехословацкой компанией «Radiumchema».

Благодаря совместным безотлагательным действиям СБУ и задействованным государственным органам локализованы возможные негативные последствия для жизни и здоровья населения.

По заключению экспертов Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения. Без надлежащего хранения он мог привести к радиоактивному заражению людей и местности. Попадание вещества из контейнера на открытую территорию привело бы к заражению около 20 гектаров. Использование Радия-226 в террористических как компонента для взрывного устройства так называемой «грязной бомбы» могло повлечь катастрофические последствия на международном уровне.

Напомним, на Николаевщине СБУ прекратила деятельность агентурной сети Генштаба вооруженных сил России.

Роман Свиридов

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