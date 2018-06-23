Суд отдал на поруки и закрыл дело на матроса, который после выпивки обстрелял из пистолета другого военного

В Очакове суд закрыл уголовное производство относительно матроса, который начал пьяную стрельбу в местном баре из травматического пистолета и ранил другого военнослужащего.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Очаковского горрайонного суда Николаевской области.

Как уже сообщалось, конфликт в очаковском баре между военнослужащими произошел в октябре прошлого года. После того, как бар закрылся и все вышли на улицу, матрос 1-й бригады надводных кораблей из травматического пистолета «Schmaisser» обстрелял военнослужащего 73-го морского центра специальных операций, которого после ранения госпитализировали.

Обвиняемы в суде признал вину в нанесении легких телесных повреждений. Он рассказал, что ночью услышал громкое «стой» и увидел, как на него бегут несколько человек. Он выстрелил два раза в их сторону с расстояния 15-20 метров. Когда один из этой группы подошел к нему на расстояние около двух метров, ему показалось, что на него замахнулись – матрос выстрелил в него еще раз в область туловища.

Адвокат заявил ходатайство об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности с передачей его на поруки коллектива воинской части А0937-Г, ссылаясь на соответствующее ходатайство трудового коллектива. Прокурор же был против отдавать матроса на поруки коллег обвиняемого.

Пострадавший также заседании не возражал против передачи обвиняемого на поруки коллектива воинской части и закрытия в связи с этим уголовного производства. Он считал, что матрос раскаялся в совершении преступления, поскольку на следующий день после ранения он извинялся перед ним и заплатил тысячу гривен в счет возмещения морального вреда.

В итоге суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности, передав его на поруки коллектива воинской части при условии, что он в течение года со дня передачи на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок.

Напомним, в Житомире сотрудник военкомата устроил стрельбу из-за места на парковке.